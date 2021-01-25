Не знає, що йому робити...

Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної та автор Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт розповів, як себе почуває в президентському номері

Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт у своєму Instagram заінтригував шанувальників цікавою історією про поїздку з Ксенією Мішиною в Одесу, а також її знаннями в карті автодоріг України, пише Politeka.net.

Свою публікацію Еллерт супроводив кумедним знімком, зробленим в готелі. Коханий "Холостячки" виліз на віз для валіз, щоб покататися на ньому по широкому холу готелю. Ймовірно, фото було зроблено незабаром після прибуття: на ньому був надітий зручний спортивний костюм сірого кольору і чорні кросівки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Еллерт Олександр (@ellert_a)

Обранець Мішиної Олександр Еллерт розповів фанатам цікаву історію про те, як вони разом примудрилися проїхати 1100 кілометрів на автомобілі від Києва до Одеси. За словами сценариста "Кварталу" таку відстань вони подолали через те, що Ксенія вирішила показати коханому "коротку дорогу".

Але найцікавіше було після того, як Еллерт і Мішина заселилися в президентський номер, оскільки це наштовхнуло сценариста на цікаві роздуми про те, ким він доводиться Мішиній, якщо живе в таких шикарних апартаментах.

Лежачи на ліжку в номері для президентів в готелі "Немо" Еллерт запитує, як йому тепер себе вести.

"Це Ксю привезла мене, свого президента або виходить вона президентка, а я перший ледь...",- ділиться роздумами Олександр Еллерт і запитує, що належить робити "першим ледям".

Також Еллерт розповів, що в готелі є шикарний басейн з підігрівом просто неба, а в номері - джакузі. Тому йому вже заздалегідь хочеться сюди повернутися.

Не всі шанувальники Еллерта зрозуміли його тонкий гумор, але в коментарях назвали історію цікавою і посміялися з його жарту.

"Щось незрозуміло, але цікаво", "Ха-ха, супер", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що пара вирушила до Одеси разом з сином Ксенії Мішиної Платоном. Нещодавно вони порадували фанатів яскравими кадрами спільного купання Платона і Олександра Еллерта в джакузі, де хлопчик веселився, ймовірно, вже звикнувши до обранця своєї мами.

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