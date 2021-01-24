Керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував незвичайним головним убором

Як повідомляє Politeka.net, в неділю у гумориста Євгена Кошового було особливе ставлення до свого образу і настрою, якими він вирішив похвалитися на своїй сторінці в Instagram.

Євген Кошовий часто балує підписників нестандартними образами і експериментами із зовнішністю, періодично з'являючись перед публікою з новому амплуа. Цього разу гуморист трохи розслабився на вихідних і навіть забув поголитися, а на його голові з'явився головний убір, що нагадує весільну фату.

Мабуть, щоб розбавити нудьгу і прикрити свою знамениту лисину, Кошовий приміряв на голову щось схоже на спідничку оранжевого кольору і став схожий на наречену, правда, сумну.

Кошовий на знімку зовсім не посміхався, і навіть навпаки, дивився в камеру серйозним зосередженим поглядом "з-під чола", кумедно надувши губи, як примхлива дівчина. Також на ньому був сірий світшот з помаранчевим принтом на грудях.

Ймовірно, знімок був зроблений вдома. Свою публікацію керівник "Кварталу" підписав словами "Така неділя", а також додав емоджі у вигляді людини, що знизує плечима.

Нагадаємо, що Євген Кошовий зовсім недавно здивував фанатів своїм вбранням, в якому з'явився на вулиці. На ньому було надіто чорне пальто і малиновий шарф, який був зав'язаний навколо голови "по-жіночому". Гуморист, мабудь, шкодує, що вийшов з дому вранці без шапки. Ймовірно, він так сильно замерз, що йому довелося прикрити голову шарфом, хоча деякі підписники поспівчували йому і жартома навіть порівняли його з бабусею.

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