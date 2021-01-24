Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відлетіла у відпустку на Мальдіви, захопила новим кадром

Незважаючи на те, що новорічні свята вже давно пройшли, зірки не перестають показувати, як бажають продовжити насолоду і відпочити на курортах. Не стала винятком і Леся Нікітюк, яка вирушила на Мальдіви. Нещодавно знаменитість опублікувала кілька кадрів на яких похвалилася райським куточком.

На піщаному узбережжі Леся прогулялася в модному бікіні темно-бордового відтінку з блискітками. Маленький топ на бретелях підкреслив бюст зірки, а акуратна ланцюжок ідеального його доповнила.

Мокре волосся Леся залишила розпущеним, але до світлих локонів також прикріпила червону квітку. Також можна помітити акуратний макіяж Нікітюк, яка покрасувалася з чорними стрілками і золотистими тінями, а губи нафарбувала нюдовой помадою.

Шанувальники відразу ж відреагували на пост:

"Богиня🙏; Милашка❤; красуня наша❤️😍; красуня, гарного відпочинку ❤️; Красотуля ❤; сподіваюся ви, наступна холостячка❤️😍; Ось це красуня🎯 не вистачає принца для ігор); така висока що аж до пальм дістає😅 🔥; добре відпочивати....море....; Краса у всій красі😍 😍 😍; красуня на міліон❤; дуже красива❤️; божественна 💫».

Нещодавно Леся в інтерв'ю визнала себе самотньою людиною. Навіть ставши знаменитою, Лесі важко зближуватися з людьми, які її з незрозумілих причин цураються.

"Да... Я приймаю самотність. Є такі люди - і всі з ними спілкуються, і всі з ними дружать, багато людей, багато компаній. Чомусь мене сприймають з крайньою обережністю, тільки потім, через якийсь час, всі в шоці: "Боже, так ти така прикольна проста панянка", - зазначила ведуча.

За словами Лесі, вона не дуже переживає через свою самотність, адже рідко залишається по-справжньому одна завдяки своїй насиченій роботі. Крім того, компанію складає чотириногий друг Рафік.

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