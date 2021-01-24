Відома українська співачка Ірина Білик нагадала про свій образ фатальної блондинки яскравими кадрами
24 січня виповнюється рівно рік з дня виходу кліпу на пісню Білик "Червона помада". З цієї нагоди співачка опублікувала в своєму Instagram кадри з музичного відео. Про це пише Politeka.net.
У цьому кліпі 50-річна співачка у всій красі показала образ фатальної спокусниці в компанії напівголих чоловіків. Білик вибрала кілька нарядів-з короткими червоним і чорним платтям. Стильним аксесуаром співачки став чорний капелюшок з широкими полями, а головний акцент в її образі був прикутий до губ, нафарбованих червоною помадою.
У кліпі Білик згиналася в млосних позах і обжималася з напівголими чоловіками. Після виходу цього відео багато хто порівнював співачку з Мадонною.
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"Аж надто на Мадонну скидається образ і рухи в цьому кліпі", "подобається така Ірина, а Сюсі-Мусі утіпусі вже набридли небагато. Молодець", "Українська Мадонна", - писали люди.
Судячи з усього, в річницю виходу кліпу Білик вирішила нагадати українцям про себе, скориставшись для цього старими кадрами.
Раніше ми писали, що співачка опублікувала архівний знімок, на якому постала в красивій блузі з рюшами.
М'ятний колір блузи надавав образу особливої ніжності.
Також зірка одягла яскраву спідничку, яка стала шикарним акцентом.
Нагадаємо, 50-річна Білик показала, яким красенем росте її син від російського продюсера: "Мій маленький...".
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