Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано для всіх вітали нового члена королівської сім'ї
Про це інформує британське видання Daily Express.
Як відомо, минулий рік запам'ятався королівській парі не тільки локдауном, але і втратою улюбленого собаки Лупо.
В одній з публікацій в Instagram герцоги Кембриджські назвали це»несамовитим подією для їх сім'ї".
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За джерелами британських журналістів, Кейт Міддлтон і принц Вільям вже отримали в подарунок нову собаку. Цуценя, як і в історії з Лупо, подарував брат герцогині.
Це та ж порода, який був і їх покійний пес. Більш того, за родоводом Лупо вважається дядьком нового цуценя.
"Нова собака чарівна, і вся сім'я від неї просто в захваті», — запевняють обізнані інсайдери.
Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу. Так, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.
Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.
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