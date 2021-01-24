Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано для всіх вітали нового члена королівської сім'ї

Про це інформує британське видання Daily Express.

Як відомо, минулий рік запам'ятався королівській парі не тільки локдауном, але і втратою улюбленого собаки Лупо.

В одній з публікацій в Instagram герцоги Кембриджські назвали це»несамовитим подією для їх сім'ї".

За джерелами британських журналістів, Кейт Міддлтон і принц Вільям вже отримали в подарунок нову собаку. Цуценя, як і в історії з Лупо, подарував брат герцогині.

Це та ж порода, який був і їх покійний пес. Більш того, за родоводом Лупо вважається дядьком нового цуценя.

"Нова собака чарівна, і вся сім'я від неї просто в захваті», — запевняють обізнані інсайдери.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу. Так, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.

Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.

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