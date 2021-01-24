Співачка і суддя шоу "Голос країни" Тіна Кароль знає, як вражати своїх шанувальників
Несподіване фото з'явилося в одному з фанатських Instagram-акаунтів.
Так, популярну співачку Тіну Кароль застукали в компанії українського телеведучого і шоумена Слави Дьоміна.
Не виключено, що зірки українського шоу-бізнесу зробили кілька селфі після спільної зйомки якогось проекту.
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Меган Маркл в небезпеці: батько герцогині втомився мовчати і видав правду про доньку, "чиста брехня, що вона..."
Підрослу внучку Ольги Сумської показали в Мережі, рідкісне фото: "Євочка вже..."
Дантес в прозорих трусах показав, за що його любить Дорофєєва: "Готові побачити мою…"
З'ясувалося, з ким Лорак провела романтичну ніч у Києві, кадри розлетілися по мережі: "У Росії не сподобалося?"
На фотографії можна побачити загадкову Тіну Кароль в шкіряній червоній сукні, яка закохано дивиться на Славу Дьоміна, що може наштовхувати на певні думки.
"Тіночка і Слава Дьомін ❤", - йдеться в підписі до опублікованих знімків.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили зірок схвальними коментарями.
"Королева", " у вас що роман з цим чуваком?", "Пупси", "подобаються обидва", "як шалено, коли на голові немає волосся, не потрібен перукар", - написали фанати під публікацією в Instagram-акаунті.
Раніше ми розповідали, як Тіна Кароль розслаблялася в спортивному залі.
Так, Тіна, змивши тонни косметики і зав'язавши волосся в хвіст, позувала на одному з тренажерів, знімаючи своє відображення в дзеркалі.
Артистка небезпечно нахилилася вперед, блиснувши глибоким декольте і пружним бюстом. Крім того, вона широко розставила ніжки і помітно напружила м'язи.
Нагадавши, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні
Також Politeka писала, що конфлікт спалахнув між Тіною Кароль і Осадчою