Співачка і суддя шоу "Голос країни" Тіна Кароль знає, як вражати своїх шанувальників

Несподіване фото з'явилося в одному з фанатських Instagram-акаунтів.

Так, популярну співачку Тіну Кароль застукали в компанії українського телеведучого і шоумена Слави Дьоміна.

Не виключено, що зірки українського шоу-бізнесу зробили кілька селфі після спільної зйомки якогось проекту.

На фотографії можна побачити загадкову Тіну Кароль в шкіряній червоній сукні, яка закохано дивиться на Славу Дьоміна, що може наштовхувати на певні думки.

"Тіночка і Слава Дьомін ❤", - йдеться в підписі до опублікованих знімків.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили зірок схвальними коментарями.

"Королева", " у вас що роман з цим чуваком?", "Пупси", "подобаються обидва", "як шалено, коли на голові немає волосся, не потрібен перукар", - написали фанати під публікацією в Instagram-акаунті.

Раніше ми розповідали, як Тіна Кароль розслаблялася в спортивному залі.

Так, Тіна, змивши тонни косметики і зав'язавши волосся в хвіст, позувала на одному з тренажерів, знімаючи своє відображення в дзеркалі.

Артистка небезпечно нахилилася вперед, блиснувши глибоким декольте і пружним бюстом. Крім того, вона широко розставила ніжки і помітно напружила м'язи.

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