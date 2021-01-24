Популярна українська співачка Тіна Кароль в модній сукні спантеличила фігурою на чужому фото

Артист і телеведучий Юрій Горбунов вирішив поділитися на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новим фото з-за лаштунків. Разом з усіма членами журі майбутнього сезону шоу "Голос", а також зі своєю дружиною і колегою по сцені Катериною Осадчою артист попозував перед зйомками.

Як відомо, не так давно стартувала робота над новим сезоном пісенного шоу і в ньому вже встигли відзначитися своїми образами Тіна Кароль і Надя Дорофєєва. На фото артиста біловолоса артистка привернула найбільше уваги.

"Сьогодні! Всі чекаємо! 11 сезон Голосу! Перезавантаження!",- написав Юрій.

Користувачі Мережі ж звернули увагу на фігуру Тіни Кароль:

"Хто одягає Тіну Кароль? Як можна так вийти і показати зайві кілограми...; Танюшка щось не в дусі..; Тіні Юльчика бракує💔; кращий склад💛❤; Без Дана не цікаво; Тіна хотіла відірвати руку Олега; Кого Тіна хотів там схопити? 😂 ; Тіна відкинула руку Винника або навпаки хотіла схопити? 😂 😂 ; Тіна, дуже невдале фото... Або Вам треба худнути!!! Пробачте...Кароль не соромиться надягати вбрання, які підкреслюють її жири🤦 ♀️😆».

Примітно, що до цього в наряді для першого ефіру шоу «Голос» Тіна блиснула тонкою талією і простою зачіскою, причому виглядала зірка помітно стрункішою.

Мінімалістичний образ дуже сподобався фанатам, адже він був створений українським дизайнером відомого бренду Катериною Сільченко. Як стверджує дизайнер, колір стиглої оливи буде в тренді цієї весни. Сам наряд зроблений з еко-шкіри, яка підкреслила крихкість зірки.

Елементи оголеної талії при закритому жилеті добре поєднувався з колірною гамою. Як повідомляється на фан-акаунті Тіни, деякі елементи одягу артистка придумала сама. На одній з примірок образу для "сліпих прослуховувань" Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: "Це буде так!".

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