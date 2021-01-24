Актриса і зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко здивувала несподіваними кадрами
Відео вона опублікувала у своєму особистому Instagram.
Так, Яна Глущенко вирішила похвалитися своєю спортивною формою, виконавши "колесо" на камеру.
У кадрі актриса "Дизель Шоу" з'явилася в зеленому спортивному костюмі і розповіла, про що згадала, граючи з дитиною.
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"Всім привіт. Граючи з сином згадала, що я вмію", - заявила Глущенко і стала "крутити колесо".
Спортивні трюки від зірки "Дизель Шоу" налякали її маленького сина.
"Мамо, не роби так! Мама... Не роби так!",- чути голос дитини за кадром.
Яна Глущенко відреагувала на слова свого маленького сина і заявила: "Та не буду я так більше робити. Я ж старенька!".
Як відомо, яні Глущенко 34 роки. У "Дизель шоу" вона грає з 2015 року. До проекту вона встигла засвітитися в декількох реаліті-шоу і серіалах.
У 2017 році Яна вийшла заміж за продюсера і концертного директора «Дизель Студіо» Олега Збаращука, якому народила сина Тамерлана.
Також Яна Глущенко раніше зізнавалася, що її маленький син Тамерлан вже пішов в дитячий сад на повний день.
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