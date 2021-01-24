Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила дивним смаком

Одіозна російська балерина Анастасія Волочкова продовжує феєрично відзначати свій 45-й день народження і тепер вона вирішила розважитися в караоке-клубі, де вона знову постала з квітами і яскравому платті. У себе в Instagram зірка похвалилася довгими ногами та новою зачіскою, пише Politeka.net.

Нещодавно Волочкова зізналася, що любить святкувати день народження кілька днів або навіть цілий тиждень. На доказ вона показала знімок, на якому з шикарним букетом білих троянд позувала на тлі затишних диванчиків і напису "Ля Музон". Так називався клуб, де відпочивала зірка разом "з хорошими людьми" і навіть співала караоке.

Балерина за старою звичкою одягла коротке плаття, і, як завжди, зробила ставку на білий колір, стрази і камені та тісний фасон. Але в цьому і була її помилка, адже груди Волочкової ледь вміщувалася в тісному декольте і сильно натягувала тканину в цій зоні.

До того ж до світлої сукні балерина підібрала грубі чорні ботильйони на високій шпильці з прихованою платформою, за що її тут же засудили фанати, натякнувши, що таке взуття вже не в моді.

Але балерина вважає, що саме таке взуття і наряд здатні підкреслити її довгі худі ноги, якими зірка так сильно пишається. Анастасія Волочкова спеціально підкреслила вигин і м'язи на ніжках, злегка "потягнувши шкарпетку" вперед. Але через незручний рух її ноги трохи розсунулися, "засвітивши" те, що було під сукнею.

Хоч Анастасія сиділа з гордим виглядом, а по її обличчю було видно, що вона собою дуже задоволена в цей вечір, підписники у своїх коментарях все одно знайшли, до чого причепитися. Фанати засудили її за дивний смак і невідповідне до одягу взуття. Знайшлися і ті, хто потішив балерину приємними словами.

"Абсолютно немає жодного смаку!!! Так дешево себе підносить!!!", "Сукня з відкритими плечима і черевики!!!! Аж кров з очей пішла", "Соромлюся запитати, а що між ніг там видніється, панталони?", "Найголовніше, що людина позитивна і нікому не заважає жити", "Дуже гарна зачіска, колір", "Та якщо ми всі скинемося по "чирику" - вистачить на пристойне, елегантне, гарне плаття, і на взуття, і на біжутерію", "Ботильони! На голі ноги?!!!! Ви в своєму розумі? Несмак, колгосп, вульгарність! Мало того... У сукні міні так розчепіритися!!!! Ноги треба тримати разом!!!" - написали фоловери під публікацією балерини.

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