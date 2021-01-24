Співачка і солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха продовжує яскраво відпочивати в ОАЕ
Свіжі кадри українська зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
Так, солістка групи "НеАнгели" опублікувала свіжі кадри з концерту скандального російського репера Моргенштерна.
На кадрах видно, як Вікторія Смеюха під яскраві пісні трясе пишним бюстом перед Morgenshtern.
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"Відео для тих, хто все ще задається питанням "Хто це такий?" Не варто відразу вернути ніс: мовляв, музика і Моргенштерн не перетинаються в просторі. Останній місяць я постійно чую про цього харизматичного чувака, який встановив нові правила гри, відразу попередивши, що серйозно сприймати його не варто", - підписала співачка свіжі фото і відео у своєму мікроблозі.
Думка коментаторів розділилася. Хтось порадів, що Вікторія Смеюха весело проводить час в ОАЕ, а деяким не сподобалося, що українська співачка розважається під музику російського репера.
"Круто!", "Україна чи Росія?", "Розумний він", " Вікторія, дуже здорово що ви відкриті чомусь новому, у нього така харизма що через екран навіть пре! Спасибі за Відео все подивилася з посмішкою", " Вікуся, ти весела і справжня, поважаю", "Віка, ну як так...", "Це називається-заробіток грошей на деградації людей. А Неанглы топчик", Чекаємо відео Алішера з концерту НеАнгелів...",- написали фанати під публікацією.
Раніше ми вже розповідали, як Вікторія Смеюха запалювала на концерті улюбленця Путіна.
Так, Вікторія Смеюха зізналася, що в ОАЕ вона відвідала концерт скандального російського репера Тіматі, якого вважають улюбленцем Володимира Путіна.
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