Співачка і солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха продовжує яскраво відпочивати в ОАЕ

Свіжі кадри українська зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, солістка групи "НеАнгели" опублікувала свіжі кадри з концерту скандального російського репера Моргенштерна.

На кадрах видно, як Вікторія Смеюха під яскраві пісні трясе пишним бюстом перед Morgenshtern.

"Відео для тих, хто все ще задається питанням "Хто це такий?" Не варто відразу вернути ніс: мовляв, музика і Моргенштерн не перетинаються в просторі. Останній місяць я постійно чую про цього харизматичного чувака, який встановив нові правила гри, відразу попередивши, що серйозно сприймати його не варто", - підписала співачка свіжі фото і відео у своєму мікроблозі.

Думка коментаторів розділилася. Хтось порадів, що Вікторія Смеюха весело проводить час в ОАЕ, а деяким не сподобалося, що українська співачка розважається під музику російського репера.

"Круто!", "Україна чи Росія?", "Розумний він", " Вікторія, дуже здорово що ви відкриті чомусь новому, у нього така харизма що через екран навіть пре! Спасибі за Відео все подивилася з посмішкою", " Вікуся, ти весела і справжня, поважаю", "Віка, ну як так...", "Це називається-заробіток грошей на деградації людей. А Неанглы топчик", Чекаємо відео Алішера з концерту НеАнгелів...",- написали фанати під публікацією.

Раніше ми вже розповідали, як Вікторія Смеюха запалювала на концерті улюбленця Путіна.

Так, Вікторія Смеюха зізналася, що в ОАЕ вона відвідала концерт скандального російського репера Тіматі, якого вважають улюбленцем Володимира Путіна.

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