Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала пікантне пляжне фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Гейл у соцмережі.

Так, в акаунті моделі з'явилась світлина, на якій вона позує в купальнику бузкового кольору. На дівчині зовсім немає косметики, а на голові - "пляжна" зачіска, пасма волосся дуже красиво завиваються.

"Ранкове світло", - написала модель під фото.

І справді, судячи з освітлення, фото було зроблено рано вранці.

При цьому вона не стала розповідати, де вона відпочиває і з ким.

В коментарях фоловери захоплюються красою моделі, а деякі навіть зізнаються їй в коханні.

"Поцілована сонцем", "Гарна", "Янгол", "Принцеса", "Келлі, я ваш великий шанувальник", "Ти неймовірна", "Неземна краса", "Як завжди, шакарна", " Супер, хочу до тебе", "Ранкова краса", "Бажаю тобі гарного дня", - пишуть фоловери моделі.

Раніше ми писали про те, як Гейл одягла крихітне бікіні, яке прикрило лише найінтимніші частини тіла. При цьому маленький купальник був майже тілесного кольору і, зливаючись зі шкірою, створював враження, що модель і зовсім гола. Фото вона запостила собі в акаунт.

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