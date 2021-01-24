Популярна українська співачка Світлана Лобода показала себе в образі справжньої зірки в розкішних нарядах

Артистка, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію, показала, як виглядає до і після концерту, в новому відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на кадрах можна побачити, як Лобода впевнено крокує коридором перед виступом. Співачка одягнена у все чорне: на ній коротка кофтинка, чорні джинси з ременем зі стильною пряжкою і чорна шубка. Довершує образ захисна маска. Лобода явно в гарному настрої: час від часу вона починає танцювати, жартувати і сміятися.

Потім співачка переодягається в своє сценічне вбрання: коротке сріблясте плаття з глибоким вирізом на спині. На плечі вона накинула розкішне пальто.

В кінці можна побачити, як задоволена собою Лобода вже після концерту сідає в машину.

"За 5 хвилин до...і відразу після", - підписала кадри співачка.

"Ого яке довге волосся у тебе))) кучерики такі дуже йдуть, як завивка", "Суперзірковий вайб", "Королева", "Думаю після, точно було жарко", "клас, обожнюю Світлану", "Моя солодка Лобода", "Ло як завжди на висоті", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило".

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