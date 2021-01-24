Дружина популярного українського співака DZIDZIO, починаюча співачка SLAVIA показала, як її надихнув відпочинок на екзотичному курорті

Як відомо, Новий Рік Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) зустріла на відпочинку в Домініканській Республіці, куди вона вирушила без чоловіка. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася новими фото свого безтурботного проведення часу на місцевих пляжах.

На кадрах можна побачити, як Ярослава насолоджується часом в тіні пальм на чистому білому піску. Співачка позує в стильному червоному купальнику з глибоким вирізом на спині.

На одному зі знімків вона прилягла на пісок, щоб тінь від листа Пальми потрапляла на її спину.

"Красива тінь або 50 Відтінків тіні. Тут особлива атмосфера, яка надихає. Натхненна Домініканою пишу пісню...", - написала зірка.

Її шанувальники не змогли проігнорувати такий пост.

"Красуня", "ви переїхали жити на Мальдіви?", - пишуть люди під фото.

Раніше ми писали, що у себе в Instagram Ярослава опублікувала кілька фото і відео, зроблених в 2011 році.

На фото ще молодий Михайло Хома виступав на сцені разом з красунею-дружиною і трьома музикантами. Судячи з підпису до фото, Ярослава і Михайло разом співали в групі»друзі".

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