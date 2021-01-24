Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками радісною новиною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Дорофєєвої у соцмережі.
Так, співачка запостила в своєму акаунті нове фото та поділилась новиною про те, що вже зібрала свою команду на проєкті "Голос країни", де вона бере участь в якості тренера.
"Вже не терпиться познайомити вас з моєю командою! Я шукала трендові голоси сучасності і яскраві душі - і у нас справжня дрім тім. Сьогодні о 21.00 не пропустіть прем'єру", - написала вона.
Цю новину співачка доповнила яскравим фото, на якому вона показує жестами "рок" та позує в екстравагантному вбранні, оголивши живіт.
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В коментарях шанувальники Дорофєєвої засипали її компліментами і зізнались, що дуже чекають на прем'єру.
Під новим постом залишив коментар і інший тренер - Монатік.
"В очікуванні на фото з Дімою", - написав він, певно, маючи наувазі самого себе.
Інші користувачі соцмережі також сказали, що з нетерпінням чекають на випуск.
"Крута", "Жгі", "Дорофєєва, ми за тебе", "Найкрутіший тренер", "У найкрутішого тренера найкрутіша команда", "Яка ти класна", "Неймовірна краса", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
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