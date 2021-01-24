Діти Олени Кравець зі студії "Квартал 95" приміряли на себе незвичні образи і влаштували дивні розваги вдома

Кумедними кадрами поділилася в своєму Instagram старша дочка гумористки Маша Кравець. Про це пише Politeka.net.

Так, дівчина показала своїх молодших брата і сестру в милих костюмах. Так, 4-річні двійнята Іван і Катерина постали в образах Людини-павука і принцеси. Хлопчик позував у костюмі супер-героя, а його сестра – у пишній білій сукні та сріблястій «короні».

Крім фото, Маша поділилася відео, на якому показала, як діти граються вдома. У короткому ролику можна побачити, як маленький Ваня, наслідуючи прототипу свого образу, дереться вгору по дверному одвірку. Помітивши це, Катя радісно підбігає до брата, однак, на щастя, не слід його прикладу. Варто відзначити, що такі розваги можуть бути небезпечними, адже малюк легко може впасти.

Витівки брата і сестри явно повеселили Машу, яка вирішила поділитися цими кадрами в мережі.

Раніше ми писали, що Кравець зняла на відео, як її чотирирічні діти-близнючки Ваня і Катя розпаковують коробку з солодощами.

Катя в ніжно-рожевому костюмчику кинулася активно розбирати коробку з шоколадом, незвичайними цукерками і баночками варення і все коментувати. Ваня в сірих штанях і темній кофтині теж не відстає від сестри, але потрапляє в кадр лише мигцем.

Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" екстрено попросила про допомогу, ситуація серйозна: "хлопці, будь ласка..".

Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як проводить час далеко від дому: "Ну що за Білосніжка?".

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" показала своїх жвавих дітей-близнят, що ростуть на очах: "це нам усім!".