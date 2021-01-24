Експерти змогли по почерку з'ясувати, яка насправді Меган Маркл

Про це пише британське видання Express.

Фахівці, які займаються розшифровкою почерку, вирішили проаналізувати публічні листи Меган Маркл.

За словами експерта Емми Бах, герцогиня Сассекська під час написання листа була гранично обережною. Але деякі нюанси в документі вказують на те, що Меган Маркл в житті - "істинний шоумен і нарцис".

"Вона дуже обережна, прекрасно розуміє, що весь світ дивиться на неї, і їй це подобається. Це не спонтанна або творча жінка, а неперевершений виконавець і стратег", - запевняє Емма і додає, що Меган Маркл занадто повільно і стилізовано виводить кожну букву, і це її видає.

Однак, висновки фахівця з почерку можуть бути помилкові, оскільки Меган Маркл протягом тривалого часу ходила на курси з каліграфії.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл жорстко розлютила Єлизавету II.

Після весілля з принцом Гаррі герцогиня повинна була курирувати Національний театр і Асоціацію університетів Співдружності.

Але навіть під час життя в палаці Макрл «абсолютно нічого не зробила» для театру. У зв'язку з цим королева планує позбавити дружину свого онука патронажу над організацією і передати це право принцу Едуарду або Софі Уессекской.

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