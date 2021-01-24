Дружина українського співака Монатіка Ірина продовжує публікувати знімки з розкішного сімейного відпочинку
Кадри з'явилися в її мікроблозі в Instagram.
Так, Ірина Демічева вирішила поділитися з шанувальниками зворушливими знімками, які вона зробила під час відпустки з сім'єю на Мальдівах.
На кадрах можна побачити щасливу Ірину, загадкового співака, який сховався за екзотичною рослиною, задоволених спадкоємців, що плескаються в прозорій воді, а також шикарні панорами райських островів.
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На одному з знімок Ірина Демчика забула про скромність і позувала перед камерою в спокусливому монокіні.
"Кажуть, що минуле залишається в спогадах, а майбутнє існує в мріях. Ми можемо жити тільки сьогоднішнім днем", - підписала вона фотографії з відпочинку в своєму Instagram.
Користувачам сподобалася добірка сімейних знімків з відпочинку і вони засипали дружину Монатіка захопленими коментарями. Публікація також сподобалася співачці і переможниці "Танців з зірками" Санті Діпомулос.
"Балдьожжж! Які ви Класні!", "Так красиво і тепло, і ви всі класні!!!!! А у нас в Сибірі мінус-43, все білим біло, всім любові", " Кайф!", "Суперська сім'я", " які ви прекрасні! Дуже вас любимо" ," ви очманілі", "фото вогонь", "яка красотища", "обожнюю вас, мої хороші", - написали вони в коментарях.
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