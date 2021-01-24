19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала тіло в оригінальному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, юна красуня поділилася новим знімком у своєму Instagram. Судячи з усього, дівчина, яка зараз живе і навчається в США, планує найближчим часом повернутися на батьківщину.

Так, Соня розшукує фотографа для зйомок у Києві. Про це дівчина написала у своєму пості, уточнивши, що це повинен бути талановитий модний фотограф.

Свій пост красуня супроводила власним чорно-білим фото. На ньому Соня ніжиться на сонечку в купальнику-бікіні. Стильний ліф являє собою два крихітних трикутника блискучої чорної тканини, які роблять образ красуні вельми сміливим. Соня доповнила свій наряд масивними окулярами, які зробили її практично невпізнанною.

Дівчина не стала уточнювати, коли саме планує зйомку в українській столиці.

Раніше ми писали, що Соня показала себе на пляжі.

На відео Софія стоїть на пляжі і дивиться в бік водної гладі, а через кілька хвилин вона вже біжить по пляжу, щасливо підставляючи обличчя холодного січневого Сонця.

На прогулянці вона позувала в красивому ніжному светрі білого кольору. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені кучері.

Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.

Як Politeka писала, що юна внучка Ротару нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва.

Також Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару полонила своєю природною красою, кадр насолоди.