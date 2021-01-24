19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала тіло в оригінальному купальнику
Як повідомляє Politeka.net, юна красуня поділилася новим знімком у своєму Instagram. Судячи з усього, дівчина, яка зараз живе і навчається в США, планує найближчим часом повернутися на батьківщину.
Так, Соня розшукує фотографа для зйомок у Києві. Про це дівчина написала у своєму пості, уточнивши, що це повинен бути талановитий модний фотограф.
Свій пост красуня супроводила власним чорно-білим фото. На ньому Соня ніжиться на сонечку в купальнику-бікіні. Стильний ліф являє собою два крихітних трикутника блискучої чорної тканини, які роблять образ красуні вельми сміливим. Соня доповнила свій наряд масивними окулярами, які зробили її практично невпізнанною.
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Дівчина не стала уточнювати, коли саме планує зйомку в українській столиці.
Раніше ми писали, що Соня показала себе на пляжі.
На відео Софія стоїть на пляжі і дивиться в бік водної гладі, а через кілька хвилин вона вже біжить по пляжу, щасливо підставляючи обличчя холодного січневого Сонця.
На прогулянці вона позувала в красивому ніжному светрі білого кольору. Ніжний образ зірки доповнив максимально природний макіяж і розпущені кучері.
Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.
Як Politeka писала, що юна внучка Ротару нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва.
Також Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару полонила своєю природною красою, кадр насолоди.