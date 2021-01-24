Відома фітнес-модель Ана Чері похвалилася ідеальною фігурою в компанії яскравих подружок

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася спокусливими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

Спортивна красуня вирішила показати, як проводить час зі своїми подружками. Вона зняла коротке відео під час фотосесії з іншими моделями. На кадрах всі красуні позують в спортивному одязі.

На них зручні спортивні штани і топіки різних кольорів. Також на деяких дівчатах можна помітити захисні маски, які вони спустили на підборіддя.

Сама Чері позує в білому спортивному топі, який вигідно підкреслив її пишні груди, буквально прикувавши до неї увагу глядачів. Модель щасливо посміхається, позуючи поруч з іншими красунями.

Раніше ми писали, що Ана поділилася своїми знімками з пляжу.

Як видно на одному з фото, в білому бікіні і зі спущеною сорочкою на пляжі, Чері вирішила прогулятися на узбережжі і показати за одне своє засмагле тіло, яким так пишається.

Додамо, що модель часто ділиться кадрами з тренувань, записує відео і хвалиться спортивною фігурою. Після того, як модель прославилася, вона вирішила показувати більше знімків зі своїм тілом і зайнялася рекламою бікіні та одягу для тренувань.

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