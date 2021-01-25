Біда трапилася із зірковим стилістом Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова Олександром Шевчуком

Як передає Politeka.net, про смерть майстра у своєму мікроблозі в Instagram повідомила артистка Лайма Вайкуле - Олександр Шевчук був її першим стилістом.

На архівному фото, опублікованим співачкою, вони з Шевчуком посміхаються, а в підписі та висловила скорботні слова у зв'язку з втратою товариша.

"У нас було спільне минуле, якого можна було не соромитися, і плани на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися...", - попрощалася з ним Вайкуле.

Шевчуку було всього 54 років. Причина смерті поки не називається, проте ще восени минулого року іміджмейкер зізнавався, що переніс важку хворобу. Тоді він зазначав, що це не китайський вірус.

Зірковий стиліст працював з багатьма знаменитостями, в їх числі Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Тетяна Овсієнко, співпрацював також з низкою популярних телешоу: "Льодовиковий період", "Фабрика зірок", "Дві зірки", "Фактор А" та іншими.

Крім вітчизняних зірок, Олександру доводилося працювати і з зарубіжними ідолами світу музики, кіно і подіуму. Так на Тижні моди в Москві він був гримером Лінди Євангелісти і Наді Ауерман. Його клієнтами на час їх візиту в Росію ставали співак Пол Янг і актор Жан-Клод Ван Дамм.

Користувачі висловлюють скорботу під постом Вайкуле:

"Господи🙏Саша..."

"Сашка...як же так 💔"

"Як немає Саші? Що сталося?"

"О Боже! Лайма💔"

"Прийміть співчуття 🙏"

"Він практично космонавт у світі краси. Лети, Олександр на свою зірку(("

"❤️світла пам'ять Саші"

"Лайма ви приголомшлива жінка! Тримайтеся..."

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