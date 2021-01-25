Співачка Ані Лорак, яка приїхала з Москви погостювати в Києві, покинула Україну

Як передає Politeka.net, відповідні кадри вона показала на своїй сторінці в Instagram.

У "сторіс" Лорак показала кадри в терміналі аеропорту "Бориспіль", а потім Селфі в літаку і вид з нього.

Відео знято 24 січня.

Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак) ніяк не стала коментувати кадри і прощатися з країною. Всі її відео без звуку.

Ось так Ані Лорак, яка на початку січня приїхала в Україну, відбула назад до Москви, де живе і працює вже більше п'яти років.

Відзначимо, в мережі розкритикували приїзд до Києва Ані Лорак, яка довго час жила і працювала в Росії під час війни на Донбасі.

"Вам же було соромно за Україну, ви ж зрадили її, а тепер повертаєтеся в"улюблене місто Київ"?", "Що ж вона тут забула?", "Їдь давай назад до свого Кіркорова", " Як тебе пустили?", "В Росії гроші закінчилися?",- писали їй на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що похмура Ані Лорак в обіймах красеня заговорила про біль, з'явилися несподівані кадри: "Все в минулому...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вперше за довгий час показала молодшого брата, схожість вражає: "майже одне обличчя".

Також Politeka писала, стало відомо з ким Ані Лорак провела романтичну ніч у Києві, кадри розлетілися по мережі: "у Росії не сподобалося?".