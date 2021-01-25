Телеведуча "1+1" Лідія Таран, що раптово зникла з ефірів, скоро повернеться на роботу

Відома в Україні телеведуча Лідія Таран на своїй сторінці в Instagram детально розповідає про те, як проводить час на самоізоляції. У своєму сторіс вона відповіла на головне питання, коли ж телеглядачі знову її побачать на каналі "1+1", писати Politeka.net.

Лідія Таран постаралася відповісти на питання своїх шанувальників, які вже встигли скучити за своєю улюбленою ведучою новин. Зараз вона перебуває на самоізоляції вдома через коронавірусну інфекцію, але вже незабаром збирається повернутися на роботу.

На фото, яке вона показала фанатам, Лідія Таран дивилася горілиць нудьгою на обличчі, але було видно, що знімок зроблений в студії, оскільки на ній був діловий костюм синього кольору і прикріплений до піджака мікрофон. Також це видно і по ідеальній зачісці телеведучої, волосся якої були укладені м'якими локонами назад.

Лідію запитали, як скоро вона зможе повернутися до своїх обов'язків, на що телеведуча красномовно відповіла словами "Без ефірів вию, як вовк на місяць". Також вона додала, що з'явиться на телеканалі вже у вівторок, якщо її контрольний тест на "китайську заразу" покаже негативний результат.

Також Лідія Таран написала, що їй дуже приємно, коли шанувальники чекають її повернення в ефіри.

Нагадаємо, що Лідія Таран захворіла після свого перебування на курорті в Туреччині. По приїзду в Україну тест показав позитивний результат і телеведуча тимчасово була змушена припинити працювати на телебаченні. Вона неодноразово публікувала пости про свій стан здоров'я і показувала фоловерам, як виглядає в період хвороби. На одному з фото вона постала у кумедному обідку у вигляді вушок, а інший кадр показав, як вірус "здолав" телеведучу.

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