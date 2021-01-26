Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе після душу
На фото красуня була в сорочці, яку залишила розкритою, і без білизни. Зірка намотала рушник на мокре волосся, а під очима нанесла маску для обличчя. Видно, що Омович приводить себе в порядок з ранку. Олена дивилася в камеру і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав в з-під сорочки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вчора відрубалася. Зараз виставлю фото з музею. Вам же було цікаво? Потім розповім про нове місто для багатіїв в Єгипті. Де я зараз зупинилася", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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Ми писали, що відома київська модель Олена Омович захопила формами в крихітному білому ТОПі.
На фото видно, що Олена носить пірсинг на сосках, тому позує найчастіше без ліфчика, щоб надати нарядам більшої відвертості, захоплюючи фанатів пишними формами.
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