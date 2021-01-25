Відома модель Соня Євдокименко, внучка української легендарної співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці в Майамі

На фото Соня позує в чорному міні, яке ледве прикривало сідниці дівчини. Зірка доповнила образ стильними босоніжками, а стояла біля огорожі, задерши одну ніжку, засвітивши розкішний "горішок". Волосся у Євдокименка були розпущеними, а образ красуня доповнила стильним мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Визнавайте себе без компромісів", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ти така красива", "Супер спокусливий Нью-Йоркер", "Приголомшлива", "Електрична", " добре вийшло!", "Прекрасна як квіточка", "Приголомшлива"," Мамма мія, Санта Марія"," відмінні ноги", " сукня класна! прямо чорніше ночі".

Ми писали, що внучка Софії Ротару показала дивовижні кадри на тлі чудесного пейзажу.

Дівчина не нудьгує - вона зайнята на зйомках і працює в якості моделі, а також насолоджується відпочинком на природі.

На вулиці прохолодно, завиває вітер, тобто погода зовсім не розташовує до тривалих прогулянок по пляжу, хоча і світить сонечко. Але це не зупинило Софію і вона не боячись негоди вирушила до океану.

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