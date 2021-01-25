Екс-учасниця "ВІА Гри" і переможниця шоу" Танці з зірками " Санта Дімопулос похвалилася, де жила під час відпустки

Як повідомляє Politeka.net, співачка вже зібрала валізи, але перед поверненням в Україну провела екскурсію по своїй двоповерховій віллі на Мальдівах. Вона розмістила кілька коротких роликів в сторіз "Instagram".

Санта Дімопулос прогулялася по будинку в жовтому купальнику, який засвітила у відображенні дзеркала. Вона показала спальню, де стоїть величезне ліжко з балдахіном, а потім вийшла на простору дерев'яну терасу з обіднім столом, диваном, шезлонгами і м'якою гойдалкою.

Артистка також розмістила фото з боку Басейну, в якому поніжився її старший син Даніель від телеведучого Андрія Джеджули. Хлопець забрався у воду в плавках і сонцезахисних окулярах, а потім сперся руками об бортик.

Наостанок Санта пройшлася по двору вілли, де спорудили затишну Криту альтанку і встановили невелику ванну всередині міні-басейну, залитого водою. Поруч можна помітити диванчик і два умивальника.

"Ми вже зібралися. Трошки сумно, тому що відлітати, якщо чесно, не хочеться. Дивіться, яка шикарна ванна", - поділилася Дімопулос з шанувальниками.

Користувачі соцмережі оцінили шикарні апартаменти і таємні куточки, де відпочила Санта:

"Рай і принцеса"; " розкішна, фігура просто очманіти!!!"; "Це просто мрія🔥 🔥 🔥 дуже красиво"; " вау! Санта, ти в раю!"; "Санта супер";"приголомшливо красива🔥і фігура, і душа".

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