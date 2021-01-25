Українські зірки переполошилися через важку хворобу відомого музиканта Сергія Бабкіна, якому потрібна термінова операція

Як передає Politeka.net, співак повідомив у соцмережі "Instagram", що лікарі діагностували у нього рідкісне захворювання очей, яке зустрічається всього раз на мільйон. В Україні немає ні обладнання, ні препаратів для проведення складної операції, тому її погодилися провести в Австрії 5 лютого. Сергію Бабкіну, який стрімко втрачає зір, необхідно вибратися до Відня та ще й пройти десятиденну обсервацію.

"Лікар сказав так: запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, Ви сліпнете, Сергій. Час йде на дні!",- поділився композитор у своєму пості і попередив, що пропаде з "Instagram".

У коментарях шанувальники висловили Бабкіну свою підтримку, українські зірки не залишилися осторонь після такого нещастя.

"Сергійко, рідний!!!! Якщо потрібна допомога, ми завжди готові у всьому допомогти!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Сподіваюся, все пройде чудово!!!",- написав Володимир Дантес. Його дружина Надія Дорофєєва теж висловила свою підтримку: "Сергійко, дорогий наш!!! Тримайся, будь ласка".

До побажань приєдналися Джамала, Ірина Монатік, екс-Nikita Анастасія Кумейко, продюсери Володимир Завадюк та Руслан Квінта, ведучі Анатолій Анатоліч та Андрій Бедняков, співачка Віра Кекелія:

"Сергію, одужуй швидше!!!"; "Ми з тобою"; " Сергійко Все Буде Добре ❤ ️ вер вір в себе!"; Все Буде Добре! І буде у тебе нюх як у собаки, і погляд як у орла!!!!"; "тримаємо кулачки".

Нагадавши, Бабкін з пишною бородою ошелешив новим зимовим образом:»відчувається рука сніжки".

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