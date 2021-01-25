З початку 25 січня починають діяти карантинні обмеження, МОЗ також анонсує інші зміни

Протягом тижня МОЗ проаналізує показники по захворюваності коронавірусом в областях і за підсумками розглядатимуть питання про поділ України на зони. Це може статися на початку лютого.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 25 січня, пише ТСН.

Він також зазначив, що посилені обмеження будуть вводити в залежності від ситуації з COVID-19 в кожному регіоні.

"Тепер ми живемо в загальних карантинних обмеженнях. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. Зокрема, в розрізі регіонів - де яка ситуація епідеміологічна. Ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і в іншому", — заявив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні кількість хворих на коронавірус зросла до 1 194 328. Лише за добу інфікування ним підтвердили в 2516 осіб. Значно більше – 5783 українці – змогли побороти хворобу за цей час.

Загалом 953 297 громадян уже перехворіли на COVID-19, проте вірус забрав життя 21 924 осіб (+63 за добу).

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

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