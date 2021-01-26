Деяким жінкам не завжди вдається побудувати щастя з одним чоловіком

Познайоммось з зірками, які народили від різних чоловіків, передає Politeka.net.

Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Анна Седокова першу дочку, Аліну, народила у 2004 році від футболіста Валентина Белькевича. Через сім років зірка народила Моніку від другого чоловіка - Максима Чернявського.

А у 2017 році Седокова народила сина, Гектора, від бізнесмена Артем Комарова.

Зараз артистка одружена з баскетболістом Янісом Тіммою, а шанувальники обговорюють тему можливого поповнення.

Співачка Віра Брежнєва, також екс-солістка "ВІА Гри", народила першу дочку, Соню, у 2001 році. Батьком дитини є Віталій Войченко, з яким артистка жила в незареєстрованому шлюбі.

У 2006 році Віра вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Кіпермана, від якого у 2009 році народила другу дочку - Сару.

Чергова екс-солістка "ВІА Гри", співачка Світлана Лобода, вперше стала мамою у 2011 році, народивши дівчинку, Єву. Батьком малятка став хореограф Андрій Цар.

У 2018 році Лобода народила дочку Тільду, особистість і ім'я батька невідомі. Ходять чутки, що ним став фронтмен метал-Груп "Rammstein" Тілль Ліндеманн.

Відома українська модель і телеведуча Катя Осадча у 2002 році народила сина, Іллю, від свого чоловіка - бізнесмена Олега Поліщука.

А у 2017 році стало відомо про весілля зірки з її колегою Юрієм Горбуновим. У цьому ж році у пари на світ з'явився син, Іван.

Українська прима-балерина Катерина Кухар вийшла заміж вперше в юному віці. Чоловік, закінчивши хореографічне училище, вирішив податися в бізнес. Пара розірвала стосунки, коли балерина була на сьомому місяці вагітності. Прима народила сина, Тимура, а пізніше пов'язала своє життя з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, від якого народила дочку, Настю.

Українська телеведуча Ольга Фреймут народила дочку Злату у 2006 році від британця, Ніла.

Зараз зірка заміжня за гендиректором Нового каналу Володимиром Локотко, від якого в 2016 році народила сина Валерія, а у 2017 - дочку Євдокію.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вже готується стати бабусею, дочки поки всього 14 років: "буду хорошою...».

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