Віковий розподіл осіб, які захворіли коронавірусною інфекцією, в Україні досить різнобразний

В апараті Ради національної безпеки і оборони показали журналістам OBOZREVATEL дані офіційної статистики про ситуацію з пандемією в країні. При цьому був названий найнебезпечніший вік, в якому українці частіше хворіють коронавірусом.

Згідно з даними, найбільш схильні до зараження коронавірусом українці у віці 50-59 років - саме це найнебезпечніший вік для захворювання коронавірусом серед населення України. Порівняно невеликий процентний розрив можна помітити серед інфікованих громадянин такого віку: 30-39, 40-49 і 60-69-річних.

Так, в Україні коронавірусом частіше хворіють люди у віці від 30 до 69 років, тоді як рідше ця інфекція вражає дітей до 9 років.

Нагадаємо, що в Україні кількість хворих на коронавірус зросла до 1 194 328. Лише за добу інфікування ним підтвердили в 2516 осіб. Значно більше – 5783 українці – змогли побороти хворобу за цей час.

Загалом 953 297 громадян уже перехворіли на COVID-19, проте вірус забрав життя 21 924 осіб (+63 за добу). Найбільшу кількість підтверджених випадків було зареєстровано в Запорізькій області.

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

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