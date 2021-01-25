Голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила пікантним виглядом у відвертій сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому ще зовсім юна Джолі позувала в обтягуючій сукні з бездонним декольте. В юності у Джолі була досить соковита пухка фігура. Вона не була повною, але володіла значними формами. Це прекрасно видно на архівних фото.

На опублікованому знімку Анджеліна стояла у фіолетовій сукні з дуже глибоким декольте і прозорою спідницею. Юна модель нахилилася, продемонструвавши значний бюст. Волосся артистки було зібране, щоб нічого не відволікало від її фігурки і красивого обличчя. На фото в повний зріст можна також розгледіти округлі стегна і стрункі ніжки.

"Анджеліна Джолі 1991", - підписали фото автори аккаунта.

Не важко порахувати, що на фото Джолі всього 16 років. Шанувальники прийшли в захват від знімка.

"Зовсім як її мама!", "Моя любов», «така красива», «Краща актриса всіх часів», «найкрасивіша жінка на землі», «Красиво виглядає і таке гарне плаття», «Привіт, красуня», «виглядає приголомшливо», "Люблю цю леді таку дивовижну і красиву чудову", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що легендарна Джолі заворожила своєю сліпучою посмішкою: "це буває так рідко...".

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