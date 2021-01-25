ПриватБанк звинуватили у крадіжці, українців попередили про ризик під час звичайнісінької фінансової операції

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новій скарзі, опублікованій на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Одна з клієнток ПриватБанку описала ситуацію, в якій на рівному місці втратила 500 гривень.

За словами жінки, вона поповнила в терміналі кредитну картку, після чого вирішила на неї ж закинути ще п'ятсот гривень власних коштів, так як планувала найближчим часом зайти в магазин.

"500 грн були у мене однією купюрою, термінал їх взяв, а потім повідомив мені про те, що не може зарахувати їх на мою карту", - це стало повною несподіванкою для клієнтки.

На табло терміналу їй повідомили: «У вас є три варіанти переказу особистих коштів: «перевести на телефон, перерахувати на благодійність або іншу карту».

Клієнтка вибрала останній спосіб.

"Відповідь була така: операція пройшла успішно, гроші будуть зараховані на карту протягом 2-х діб" це була п'ятниця, попереду 2 вихідних, в понеділок я перевірила карту - порожньо. Вирішила почекати. Чекаю день, два, три, чотири..., грошей немає. Сьогодні відкриваю Приват24 і отримую ось таке формулювання «На жаль, за заявкою на повернення 500 грн ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів». Але це, шановні панове, ви не виявили, а на якій підставі я повинна вірити вашій перевірці просто на словах? Адже всі гроші, що надходять в банк повинні фіксуватися автоматично, чи не так?", - обурилася українка.

Співробітники ПриватБанку відповіли жінці, що ще раз детально розглянуть її скаргу.

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