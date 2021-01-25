Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала шанувальникам свою маму

Зовсім недавно Маша Єфросиніна розповіла, що не може мати дітей, тому свою любов телеведуча віддає мамі Людмилі. Жінка святкує день народження і Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram звернулася до неї з найтеплішими словами, пише Politeka.net.

Маша Єфросиніна опублікувала яскраві спільні знімки зі своєю мамою, де вони обидві, немов кращі подружки, стоять поруч, притулившись одна до одної щоками. Мама телеведучої тримала в руках маленького кучерявого вихованця, який слухняно притиснувся до грудей господині.

На знімках видно, наскільки щасливі обидві жінки від того, що вони є один у одного. І Людмила, і Маша Єфросиніна дарували широкі посмішки, а їхні очі світилися від радості. При цьому і мама, і зіркова дочка були одягнені в однакові джинсові сарафани з контрастними лямками на плечах, під які вони підібрали прості білосніжні футболки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Мамулик, спасибі тобі, що я Кожну мить свого життя відчуваю себе улюбленою дівчинкою! З Днем народження, моя найпрекрасніша Людочка у Всесвіті!",- пише Маша Єфросиніна своїй мамі.

Шанувальники у своїх коментарях теж приєдналися до привітань, побажавши міцного здоров'я і довгих років життя, а також відзначили велику схожість між мамою і донькою і зробили приємні компліменти їх зовнішності.

"Як ви схожі" , "Ви просто як двійнята, такі красуні", "Яка у вас матуся молода!", "Красиві", "Які ви красиві і доглянуті жінки!", "Ось на кого ви схожі і ніякої пластики", "Як сестрички", "Мама - нереальна жінка","Однакові", "Космос!!!!",- написали фоловери до публікації телеведучої. Також до привітань приєднався і знаменитий Юрій Горбунов: "Людмила!!! Многая літа!!! Будьте щасливі і здорові!!",- написав він.

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