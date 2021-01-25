Російський актор і комік Гарік Харламов повідомив про втрату

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував фото російського коміка Олександра Шаляпіна, який покінчив життя самогубством. Убитий горем Харламов написав зворушливий спогад про нього, закривши коментарі, щоб підписники не могли розводити дискусії під фото покійного.

"Пішов з життя Саня Шаляпін. Пішов сам. Молодий і перспективний комік. Людина, яка дарувала сміх не змогла розсмішити самого себе", - написав Харламов, зазначивши, що був особисто знайомий з Шаляпіним.

Харламов додав, що в середовищі коміків нерідко говорять, що сміх вкорочує життя тим, хто смішить людей.

Раніше ми писали, що 41-річний актор, стенд-ап комік Олександр Шаляпін покінчив життя самогубством. Тіло було знайдено в його квартирі. Джерела повідомляли, що коміка знайшла його дружина, яка повернулася з дачі. За інформацією джерел, Шаляпін порізав собі вени.

Варто відзначити, що у Шаляпіна були проблеми з алкоголем. Кілька років він навіть лікувався в клініці в Бєлгороді.

Шаляпін був відомий за роллю Дурбазола в "Бумері". Крім цього, він знімався в таких серіалах як "Глухар", "Універ. Нова общага", "бабуся легкої поведінки" та інші.

Нагадаємо, що трагічно загинув відомий російський актор і комік Олександр Шаляпін, з'явилися подробиці: "тіло знайшла дружина".

А ще Politeka писала, що зупинилося серце зіркового актора з серіалу "Гусар" з Гаріком Харламовим.

Також Politeka повідомляла, що зупинилося серце зірки культових фільмів, лікарі зробили все можливе: "Прощай, маестро!".