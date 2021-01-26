Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик змусила фанаток Олега Винника страждати від заздрості

Заповітна мрія багатьох українок - зробити селфі з неповторним і харизматичним Олегом Винником, який одним своїм поглядом краде серця дівчат і зводить з розуму неповторним голосом. І поки дівчата мріють, українська телеведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram на заздрість усім постала в компанії цього яскравого співака, пише Politeka.net.

Лілія Ребрик на своїй сторінці вирішила подражнити "самотніх вовчиць", які втрачають голову при одній згадці про Олега Винника. Телеведуча не упустила можливості зробити пам'ятний знімок з артистом і на новому фото самозабутньо притулилася до нього щокою.

На знімку Олег Винник трохи нахилився до Лілії Ребрик, щоб злегка обійняти її, поки вона робить селфі. Артист загадково посміхнувся краєм губ, а в його блакитних очах читалася легка "хитринка".

Водночас Лілія Ребрик поруч з Винником просто світилася від щастя, про що говорила широка красива посмішка і особливий блиск в очах телеведучої. Телеведуча встигла сфотографуватися зі знаменитим співаком в студії передачі" Ранок з Україною", а Винник, мабуть, став її черговим зірковим гостем.

"Нарешті і я маю селфі з кумиром мільйонів @olegg.vynnyk! Скільки ж "падав безжалісно град, била блискавиця" і як довго ж "плакало одиноке серце"! Але ось воно - фото у телефончику на пам'ять! Як-то кажуть, радійте вовчиці, а ДИКИЙ @andrii_dykyi не ревнуй, все одно-моє серце належить тобі", - написала Лілія Ребрик до публікації.

"Ух ти, я б теж хотіла таке фото", "Боже, два улюблених артиста українського шоубізу на одному фото"," Гарненькі","Класні", "Чоловік в шоці?", "Дуже класне фото", "Хааа, про Дикого класно написали", "Мрія багатьох жінок", - написали фанати в своїх коментарях в соцмережі.

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