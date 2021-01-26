Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка "Квартал 95", показала себе в ефектному вигляді
На фото Світлана стоїть в штанях і прозорій блузці. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Ходченкова хвалилася стрункою фігурою і апетитними "подружками", які можна розгледіти в декольте, завдяки чому кадр вийшов дуже гарячим і спокусливий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Бачив це уві сні", "Королева російського кінематографа"," найкрасивіша"," принадність", " витончена талановита Діва!!!", "Найкрасивіша і шикарна дівчина","як добре, що ти народилася не в середньовіччі, а то б тебе там за твою красу засмажили на багатті".
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Ми писали, що 37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", вразила яскравим фото з подругами.
У кадрі Світлана виділилася темним вбранням: довгонога красуня позувала в чорних класичних брюках зі стрілками, такого ж кольору короткому топі і накинутому на плече піджаку, а також загострених туфельках.
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