Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка "Квартал 95", показала себе в ефектному вигляді

На фото Світлана стоїть в штанях і прозорій блузці. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Ходченкова хвалилася стрункою фігурою і апетитними "подружками", які можна розгледіти в декольте, завдяки чому кадр вийшов дуже гарячим і спокусливий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Бачив це уві сні", "Королева російського кінематографа"," найкрасивіша"," принадність", " витончена талановита Діва!!!", "Найкрасивіша і шикарна дівчина","як добре, що ти народилася не в середньовіччі, а то б тебе там за твою красу засмажили на багатті".

Ми писали, що 37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", вразила яскравим фото з подругами.

У кадрі Світлана виділилася темним вбранням: довгонога красуня позувала в чорних класичних брюках зі стрілками, такого ж кольору короткому топі і накинутому на плече піджаку, а також загострених туфельках.

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