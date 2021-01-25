Учасниця шоу "Від пацанки до панянки", блогерка Анастасія Покрещук привернула увагу глядачів своєю незвичною зовнішністю

31-річна зірка інтернету зробила кілька пластичних операцій, і стала абсолютно невпізнанною, передає Politeka.net. Про це свідчать фото до і після, які були оприлюднені в одній з груп в Instagram.

На першому знімку Анастасія постала з рожевим волоссям. Її вилиці стали об'ємними, також помітні "накачані" губи.

На іншому фото блогерка постала з чорним волоссям, вона широко посміхалася.

"Блогерка Анастасія Покрещук показала, якою була в 18 років ⭐

Володарка найбільших скул в світі опублікувала архівні фото.

"Впізнали жінку? Хтось ще хоче сказати, що раніше було краще? Натуральна "краса" прекрасна", - іронічно написала Анастасія.

Друзі, а ви як думаєте? 💫 ",- поцікавилися автори публікації.

Майже за годину пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів:

"Зараз бомба👍👍😘😘😍😍😍", "раніше таки було краще.це просто фото невдале", " а, кому вона цікава, щоб порівнювати? Тут думати треба про більше, про голову хвору", "навіть не зрозуміло де гірше"," 😍 😍 😍 😍 😍вогонь"," жесть ((що вона з собою зробила😳", " як каже мій знайомий: "було погано, зараз як і раніше"! 😳 ", "Нема на що дивитися вже зовсім з глузду з'їхала як вона спить з тими кульками не розумію", "бідна мама ... ", "це називається гроші, а ума - ніфіга! ", "Яка ж це блогерка? Досить того що зовнішність страшна, то ще й слухати гидко...", "Жах себе так знівечити".

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