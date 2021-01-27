Український актор Тарас Цимбалюк, який брав участь у "Танцях з зірками", показав різницю між екранним образом і реальним життям

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото зі зйомок, на якому він позував разом з партнеркою по фільму «Останній яничар». У цьому фільмі Цимбалюк грав Гульхана. На фото він позував у золотистому вбранні. Виглядав дуже ставним і випещеним.

На другому фото актор постав у своєму повсякденному образі, який сильно відрізняється від екранного. Тарас сфотографував себе в дзеркалі, поки їхав в ліфті. Він був одягнений в чорні штани, світлу кофту і картату теплу сорочку, яку він накинув зверху. Трохи неохайний образ доповнювала шапочка і рюкзак.

Варто відзначити, що вміння Цимбалюка перевтілюватися вражає. У кожній ролі він виглядає дуже органічно. А актор в кіно і в реальному житті - це зовсім різні люди.

Як відомо, Тарасу Цимбалюку всього 31 рік. У кіно він почав активно зніматися з 2011 року. Найвідоміші його ролі в таких фільмах і серіалах: «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон», «Кріпосна».

У 2020 року Цимбалюк взяв участь у проекті «Танці з зірками» в парі з Яною Заєць. Незважаючи на велику підтримку фанатів і ефектні номери, він не зміг затриматися в проекті надовго.

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