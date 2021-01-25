Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва показала, як проводить час у відпустці, і розповіла про незвичайний досвід
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Раніше Брежнєва розповідала, що вирішила провести свої січневі канікули в горах. У новому пості вона розкрила, що ця відпустка видалася для неї особливою, адже раніше вона ніколи не відпочивала так активно.
"Стільки Я не ходила ніколи і по прекрасних місцях. Моя активна відпустка дала відмінні результати у вигляді гарного настрою, відмінної форми і повної готовності до робочого графіку! Який розпочався сьогодні. Ps: якби кілька років тому мені сказали, що я буду любити активний відпочинок - я б не повірила", - написала співачка.
Вона також поділилася фотографією, на якій позує на тлі озера і гір. На знімку співачка одягнена в комфортний одяг для прогулянок, а доповнюють її образ окуляри і кепка. Примітно, що на фото вона позує без свого чоловіка Костянтина Меладзе.
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Шанувальники Брежнєвої тут же відреагували на її пост.
"Супер. Відпочинок, море, повітря просто заряд", "шикарна", "Віра! Ви для мене приклад ідеальної жінки", "Чарівна", "Віра, яка ж ви красива, ніжна і розумна жінка", "щось нове в образі? Або чогось не вистачає?",- пишуть люди.
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