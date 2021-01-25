Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва показала, як проводить час у відпустці, і розповіла про незвичайний досвід

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Раніше Брежнєва розповідала, що вирішила провести свої січневі канікули в горах. У новому пості вона розкрила, що ця відпустка видалася для неї особливою, адже раніше вона ніколи не відпочивала так активно.

"Стільки Я не ходила ніколи і по прекрасних місцях. Моя активна відпустка дала відмінні результати у вигляді гарного настрою, відмінної форми і повної готовності до робочого графіку! Який розпочався сьогодні. Ps: якби кілька років тому мені сказали, що я буду любити активний відпочинок - я б не повірила", - написала співачка.

Вона також поділилася фотографією, на якій позує на тлі озера і гір. На знімку співачка одягнена в комфортний одяг для прогулянок, а доповнюють її образ окуляри і кепка. Примітно, що на фото вона позує без свого чоловіка Костянтина Меладзе.

Шанувальники Брежнєвої тут же відреагували на її пост.

"Супер. Відпочинок, море, повітря просто заряд", "шикарна", "Віра! Ви для мене приклад ідеальної жінки", "Чарівна", "Віра, яка ж ви красива, ніжна і розумна жінка", "щось нове в образі? Або чогось не вистачає?",- пишуть люди.

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