Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав динамічну силову тягу під важкий рок

Чарівний хореограф Влад Яма навіть на відпочинку не забуває підтримувати своє тіло в тонусі та відмінній спортивній формі. Знаменитий танцюрист у своєму сторіс в Instagram показав, як динамічно проходять його силові тренування рано вранці, пише Politeka.net.

Влад Яма показав серію коротких відео, в яких розповів фанатам, як проходить його ранок в готелі. За словами хореографа йому з самого ранку вже хочеться щось робити зі своїм тілом навіть попри те, що за вікном ще темно.

І вже через кілька хвилин Влад Яма показав впевнену силову тягу на вертикальному тренажері вантажоблочного типу. Основні навантаження припадали на плечові і грудні м'язи, але Влад Яма чудово з ними справлявся. Прийнявши правильну позу і перевівши основну вагу на одну ногу знаменитий хореограф тягнув блоки з вагою обома руками одночасно, фіксуючи їх навпроти грудей. На задньому тлі грала знаменита однойменна композиція німецької рок-групи Rammstein, що додавало заняттям Влада брутального забарвлення.

У другому відео Влад Яма не тільки показав Тренажерний зал, але і похвалився шикарним видом за його вікном, де прямо біля підніжжя будівлі виднівся величезний басейн з теплою прозорою водою, пальми і вид на місцеві багатоповерхівки.

"Ось так, ходиш-ходиш, тренуєшся-тренуєшся, а потім підіймаєш очі і бачиш ось це. І хочеться жити", - каже після підходу суддя "Танців з зірками" на камеру.

Нагадаємо, що після приїзду в Майамі Влад Яма став привчати і свого сина Леона до фізичних навантажень. Знаменитий ТАТО показав хлопчикові спортзал і навіть допоміг йому з першою в його житті силовим тренуванням. Леон займався на біговій доріжці, підтягувався на турніку і навіть освоював тягу, правда, слідуючи власним унікальним методом.

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