Відома українська телеведуча Катя Осадча засвітилася із зірковою подружкою Тіною Кароль на зйомках "Голосу країни"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала фото, на якому позувала поруч з Тіною, яка сиділа в кріслі тренера.

Тіна була одягнена в яскраву сукню на замочку. Її волосся було випрямлено. Вона дивилася в кадр і щиро посміхалася. Осадча була одягнена в золотисту сукню з декольте. Вона робила селфі, радісно прикривши очі.

"З Днем народження @tina_karol. Вже традиційно ДР у павільйоні @goloskrainy_official. Нехай всі мрії збуваються і плани втілюються в життя. Будь щасливою", - написала Осадча.

У коментарях Осадчій залишили масу приємних відгуків. Правда, деякі шанувальники запідозрили телеведучу у вагітності.

"Здається хтось вагітний», «дві красуні», «красиві блондинки», «найкрасивіші дівчатка», «справжні друзі, їх підтримка, відсутність перешкод на шляху зараз це актуально для втілення мрії і щасливого життя», "красуні неймовірно прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча з Юрією Горбуновим повернулися до роботи після розкішного відпочинку в Дубай. Парочка повернулася до зйомок «Голосу країни», ведучими якого вони є. Як відомо, до Нового року зірки відзняли частину сліпих прослуховувань, після чого всі вирушили у відпустку в теплі краї.

Нагадаємо, що Осадча в сяючій сукні вразила зовнішністю за кадром "Голосу країни": "полетіли...".

А ще Politeka писала, що шикарна Осадча зачарувала видом на сцені "Голосу країни", Горбунов сяє від задоволення: "просто відпад!".

Також Politeka повідомляла, що Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!".