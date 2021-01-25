Не перша молода зірка, яка пішла з життя за останній рік

Відома корейська модель і актриса Сон Ю-джон пішла з життя

Як передає Politeka.net, про це повідомила корейська газета South China Morning Post, пише "Lenta.ru". Їй було всього 26 років.

Відзначається, що дівчина померла ще 23 січня. Це підтвердили в агентстві Sublime Artist, з яким вона уклала контракт в 2019 році. Відзначається, що Сон Ю-джон починала свою кар'єру як модель. Її особливо любили косметичні бренди, запрошуючи її рекламувати свою продукцію. У кіно красуня дебютувала в серіалі "Золота веселка". Також вона була відома за роллю в серіалі "Школа 2017".

На даний момент точна причина смерті актриси не оголошується, але в ЗМІ просочилися чутки про те, що Сон Ю-джон покінчила життя самогубством.

Варто відзначити, що це не перша загадкова смерть молодої зірки в Південній Кореї за останній час. На початку 2020 року повідомлялося про смерть 24-річної актриси Го Су Чжон. Вона померла після тривалої боротьби з хворобою. Восени 2020 року стало відомо, що життя самогубством покінчила 25-річна кей-поп-виконавиця Соллі. Також восени була знайдена мертвою в своєму будинку 28-річна кей-поп-співачка Гу Хара.

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