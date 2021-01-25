Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала свій фатальний образ для першого ефіру "Голосу країни" і поділилася подробицями зі старту шоу
Не так давно співачка приєдналася до складу тренерів нового сезону популярного шоу. Після виходу першого епізоду Дорофєєва поділилася в своєму Instagram кадрами з моментами випуску, пише Politeka.net.
"Друзі!!! Вчора стартував перший ефір "Голосу країни"!!! Хочу швидше познайомити вас з моїми першими учасницями - Іриною Ербалідзе і Оленою Левашовою", - написала співачка.
У своєму пості вона поділилася фрагментами виступу виконавиць.
Крім того, Дорофєєва показала кадри з початкової заставки, на яких вона позує в розкішному чорному костюмі. Для появи на шоу співачка вибрала блискучий піджак з блискітками, а також чорний топ із зав'язками, який виглядав дуже відверто і стильно. При цьому, під час зйомок артистка була ще блондинкою.
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Шанувальники співачки не змогли проігнорувати її пост.
"Неймовірні дівчата", "такий класний початок що буде далі", "клас, такі голоси. Дуже сподобалося", "впевнена що в цьому сезоні переможеш ти, якщо перші учасниці круті і мега талановиті то що буде далі", "Боже мій яка краса", "з такою зачіскою на Тіну Кароль схожа", "ну навіщо Надя так сильно в образі Лободи?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Дорофєєву, Дантеса, Ірину Монатік та інших зірок потрясло нещастя з Сергієм Бабкіним: "Тримайся, будь ласка!".
Як повідомляла Politeka, скандалом обернувся перший випуск "Голос країни" з Винником, Монатіком і Дорофєєвою.
Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва в сміливому топі розбурхала кадром за лаштунками "Голосу країни".