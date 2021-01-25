Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала свій фатальний образ для першого ефіру "Голосу країни" і поділилася подробицями зі старту шоу

Не так давно співачка приєдналася до складу тренерів нового сезону популярного шоу. Після виходу першого епізоду Дорофєєва поділилася в своєму Instagram кадрами з моментами випуску, пише Politeka.net.

"Друзі!!! Вчора стартував перший ефір "Голосу країни"!!! Хочу швидше познайомити вас з моїми першими учасницями - Іриною Ербалідзе і Оленою Левашовою", - написала співачка.

У своєму пості вона поділилася фрагментами виступу виконавиць.

Крім того, Дорофєєва показала кадри з початкової заставки, на яких вона позує в розкішному чорному костюмі. Для появи на шоу співачка вибрала блискучий піджак з блискітками, а також чорний топ із зав'язками, який виглядав дуже відверто і стильно. При цьому, під час зйомок артистка була ще блондинкою.

Шанувальники співачки не змогли проігнорувати її пост.

"Неймовірні дівчата", "такий класний початок що буде далі", "клас, такі голоси. Дуже сподобалося", "впевнена що в цьому сезоні переможеш ти, якщо перші учасниці круті і мега талановиті то що буде далі", "Боже мій яка краса", "з такою зачіскою на Тіну Кароль схожа", "ну навіщо Надя так сильно в образі Лободи?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєву, Дантеса, Ірину Монатік та інших зірок потрясло нещастя з Сергієм Бабкіним: "Тримайся, будь ласка!".

Як повідомляла Politeka, скандалом обернувся перший випуск "Голос країни" з Винником, Монатіком і Дорофєєвою.

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва в сміливому топі розбурхала кадром за лаштунками "Голосу країни".