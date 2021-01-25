Юна донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець показала, як насолоджується поїздкою до Львова

17-річна Маша Кравець поділилася кадрами зимових розваг на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, минулого року дівчина закінчила школу. З тих пір вона регулярно вибирається кудись з друзями, публікуючи свіжі фото в Instagram. Цього разу юна красуня вирушила до Львова.

На нових фото Маша позує на засніжених вулицях міста одна і з подругою. Дівчина одягнена по-зимовому тепло: на ній червоний пуховик, шапка і рукавички. Судячи з щасливого виразу обличчя, Маша явно задоволена поїздкою.

"Це Львів!", - підписала знімки Кравець-молодша.

Її передплатники активно коментую пост дівчини.

"Маш, що ти за кайф", "любов моя!", "Мрія", "красиві фото", "Квіточка Маша", "це вовчиця", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що юна Кравець показала, як позує поруч з величезним білим кулею. Цей знімок дівчина зробила на спа-курорті у Львівській області. Для відпочинку дівчина вибрала молодіжний наряд.

На ній був теплий спортивний костюм, поверх якого вона одягла червону дуту куртку. Доповнила свій наряд Маша теплою шапкою. Поруч з нею позував чорний пес.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як проводить час далеко від дому: "Ну що за Білосніжка?".

Як повідомляла Politeka, безтурботні двійнята Кравець з "Квартал 95" здивували перетворенням, повеселивши сестру: кадри небезпечних забав.

Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" з пляшкою в руках показала, як виглядає їх з мамою перше січня: "Спасибі за...".