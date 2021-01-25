Відома українська співачка Оля Полякова показала, як відновлюється після відпочинку з родиною на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, зірка у своєму Instagram поділилася відео, на якому показала, як упорядковує себе після повернення додому.

Спочатку Полякова показала себе на масажі і з маскою на обличчі. Потім вона постала перед глядачами вже з очищеним обличчям, в одному білому халатику.

"Я була на масажі, а на обличчі у мене була маска колагенова. Подивіться, яке гладке, божевільне після неї обличчя. А зараз я йду на манікюр-педикюр. Боже, не життя, а казка!", - вимовляє співачка нудотно-солодким голосом.

Однак, потім Полякова зізнається, що сама вона далеко не в захваті від такої «казки». За словами співачки, вона з великим задоволенням відмовилася б від численних б'юті-процедур, якби могла собі це дозволити.

"Тільки для мене це важка праця ... хе**чити себе. Я б із задоволенням заросла волоссям, відростила б коріння, запустила б нігті, виростила б шерсть на ногах. У всякому разі, мені було б тепло, після Мальдів я тут так замерзла!", - з притаманним їй гумором розповіла Полякова.

Втім, поки співачка виконувати свої погрози явно не збирається.

Нагадаємо, Полякова пофарбувалася і оновила стрижку після відпустки на Мальдівах: "зізнаюся, мені подобається!".

Як повідомляла Politeka, Полякова очманіла після повернення в Україну і нарвалася на жорстку відповідь: «Це не Мальдіви, дитинко...».

Також Politeka писала, що Полякова з Мальдів зізналася українцям, що думає про мовний закон, вибухнув скандал: "Аж нудить!".