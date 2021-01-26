Український актор Тарас Цимбалюк, який брав участь у "Танцях з зірками", вразив фізичною формою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красень опублікував пост, який позбавив його прихильниць сну. Цимбалюк славиться не тільки високим ростом, але і вражаючою мускулатурою. Ще на "Танцях з зірками" він розповідав, що дуже багато уваги приділяє спорту.
На фото Цимбалюк позував без майки. Шанувальниці змогли розгледіти залізний торс актора і його широкі плечі.
"Зараз знову у мене пауза в інтенсивних тренуваннях... адже професія завжди була на першому місці і коли маєш кілька проектів-найкращий час це доводити. Але без мотиваційних фото я вас не хочу залишати надовго», - зазначив Тарас, додавши, що це не найкраща його форма.
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За словами Цимбалюка, до процесу правильної сушки він доходив всього пару разів.
"І досі мрію показати себе на турнірі - «Менс фізик», - зізнався артист.
У коментарях акторові залишили масу приємних слів.
"І як тепер заснути?", "Машина", "Молодець!) Кругом встигаєш. А я після свят чекаю натхнення робити фізичні вправи)», «ви кращий», «чудово виглядаєте», - пишуть користувачі Мережі.
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