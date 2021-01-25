Українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар підкорила яскравим знімком з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить пікантному вигляді. Кухар одягла бежевий купальник, який практично злився з кольором її шкіри. Балерина лежала на краю басейну. Фото було зроблено таким чином, що здавалося, ніби вона лежить на воді. Вона вибрала пікантну позу, влаштувавши справжній урок спокушання для жінок.

"Ні новин, ні взуття...", - підписала фото зірка.

У коментарях балерині написали масу приємних слів. Вигини тіла і краплі води на шкірі зірки звели з розуму її шанувальників.

"За цим кадром Катиного тіла, криється титанічна праця над собою, не всім це дано", "Дивилася ваше інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Така ви спокійна, дуже сподобалися ви!", "Там дуже хороші статуї", "Чиста досконалість!", "Фігура вогонь!", "Неймовірна", "Так круто!", "Естетизм насолоди!", "Мистецтво-це ви", " дуже красиво!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Катерина Кухар з чоловіком і дітьми відпочиває на Мальдівах. Красуня не втомлюється ділитися з шанувальниками яскравими кадрами з відпустки, демонструючи свою неймовірну фігуру. На одному з фото вона стояла під душем в мереживному купальнику. Апетитні форми Кухар вразили її фанатів.

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