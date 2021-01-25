Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила розкішною фігурою і незвичайними забавами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить незвичайному вигляді. На зірці була надіта мініатюрна сіра сукня, яка обтягнула її вражаючу фігуру. Особливо виділявся пишний бюст зірки і її округлі стегна.

Особливу увагу привернув торт, яким було забруднене волосся Кардашьян, її руки і плаття. Сам торт лежав біля ніг красуні. Навіщо зірка це зробила залишається загадкою.

"Не будь безладом", - підписала фото Кім.

У коментарях красуні традиційно залишили масу приємних слів.

"Солодка дівчинка", "насолодися цією поїздкою", "це дуже круто", "Один з моїх улюблених знімків", "Ну ти і пустунка", "Ви все ще прекрасні! Весь час! Не хвилюйтеся», "Королева", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Кім Кардашьян переживає розлучення зі своїм чоловіком і батьком своїх дітей Каньє Вестом.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вразила виглядом в сріблястому комбінезоні. Костюм підкреслив видатні форми пишної зірки. Волосся Кардашьян зібрала в хвіст, який надав образу особливого шарму.

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