Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс похвалилася пластичними рухами, продемонструвавши, чому її навчили заняття йогою
Артистка "Жіночого кварталу" вже розповідала, що два роки займається йогою, і дуже задоволена результатами. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новими кадрами, на яких наочно показала, чого встигла домогтися за цей час.
Так, в короткому відео Товстолес показала, як займається в студії. На кадрах вона з інструктором плавно вигинає тіло, демонструючи відмінну розтяжку і гнучкість. Артистка спокусливо робить хвилю, відкидаючи волосся назад, а потім продовжує вигинатися.
Для занять Товстолес вибрала комфортний, але в той же час привабливий наряд. На ній вільні бежевий Штани, а також короткий синій топік, який дозволив гумористці продемонструвати плоский животик.
"Пора знову качати свої булочки. І робити хвилю", - написала Товстолес.
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Судячи з цих кадрів, заняття їй дуже подобаються.
Відзначимо, що артистка зізнавалася, що саме йога свого часу допомогла її спині, яка сильно страждала від шаленого ритму життя знаменитості і її любові до взуття на підборах.
"Йога - це спосіб поговорити зі своїм тілом, відчути кожну ділянку тіла, зупиниться і подихати на повні груди", - написала артистка.
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