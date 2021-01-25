Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс похвалилася пластичними рухами, продемонструвавши, чому її навчили заняття йогою

Артистка "Жіночого кварталу" вже розповідала, що два роки займається йогою, і дуже задоволена результатами. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася новими кадрами, на яких наочно показала, чого встигла домогтися за цей час.

Так, в короткому відео Товстолес показала, як займається в студії. На кадрах вона з інструктором плавно вигинає тіло, демонструючи відмінну розтяжку і гнучкість. Артистка спокусливо робить хвилю, відкидаючи волосся назад, а потім продовжує вигинатися.

Для занять Товстолес вибрала комфортний, але в той же час привабливий наряд. На ній вільні бежевий Штани, а також короткий синій топік, який дозволив гумористці продемонструвати плоский животик.

"Пора знову качати свої булочки. І робити хвилю", - написала Товстолес.

Судячи з цих кадрів, заняття їй дуже подобаються.

Відзначимо, що артистка зізнавалася, що саме йога свого часу допомогла її спині, яка сильно страждала від шаленого ритму життя знаменитості і її любові до взуття на підборах.

"Йога - це спосіб поговорити зі своїм тілом, відчути кожну ділянку тіла, зупиниться і подихати на повні груди", - написала артистка.

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