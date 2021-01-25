Фітнес-модель Ана Чері продемонструвала, як виглядає її вражаюча фігура в різних нарядах

Знаменита красуня, яка прославилася завдяки своїй любові до здорового способу життя, занять спортом і відвертих фотографій, поділилася новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, модель вирішила наочно продемонструвати, як виглядають її форми в різних спортивних костюмах. На відео вона приміряла кілька нарядів з лінійки власного бренду. Спочатку красуня з'являється в топі і спортивних штанях сірого кольору. Вона завзято підстрибує, повернувшись спиною до камери, немов спеціально привертаючи увагу до своєї накачаної п'ятої точки.

Потім Чері "переодягається" в схожий наряд, тільки чорного кольору. При цьому, блискавка на ТОПі кокетливо розстебнута в районі декольте.

В кінці модель приміряє стильний наряд з леопардовим принтом. Вона знову повертається до камери спиною і безсоромно трясе своїми «булочками».

У підписі до відео модель цікавиться, який костюм сподобався її шанувальникам найбільше.

До цього ми розповідали, що Чері вирішила показати, як проводить час зі своїми подружками. Вона зняла коротке відео під час фотосесії з іншими моделями. На кадрах всі красуні позують в спортивному одязі.

Сама Чері позувала в білому спортивному ТОПі, який вигідно підкреслив її пишні груди, буквально прикувавши до неї увагу глядачів.

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