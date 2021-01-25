Відомий український співак Віктор Павлік розповів, як ставиться до величезної різниці у віці між ним і його молодою дружиною, яка зараз чекає від нього первістка
Пара 55-річного артиста і 26-річної Катерини Репяховой з самого початку викликала великий резонанс, адже саме до молодої дівчини співак пішов від своєї третьої дружини. У новому інтерв'ю ValevskaSHOW на ютуб-каналі "ПравдаТУТ" Павлик визнав, що різниця у віці майже в 30 років дійсно значна.
Проте співак запевняє, що в їхніх стосунках все чудово, адже молода дівчина знає, коли їй варто промовчати або поступитися чоловікові.
"Між нами хороші відносини, є любов, нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися»,-поділився одкровенням Павлик.
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Співак також зазначив, що на початку їхніх стосунків Репяхова часто його ревнувала, між ними спалахували сварки, проте за п'ять років роману все налагодилося.
"Вона помітно мені поступається у всьому. Незважаючи на те, що вона юна, вже мудра», - похвалив дружину Павлик.
Співак також не виключив, що після народження їхньої дитини вони все ж зіграють весілля, адже до цього пара розписалася без особливих урочистостей.
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