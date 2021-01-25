Відомий український співак Віктор Павлік розповів, як ставиться до величезної різниці у віці між ним і його молодою дружиною, яка зараз чекає від нього первістка

Пара 55-річного артиста і 26-річної Катерини Репяховой з самого початку викликала великий резонанс, адже саме до молодої дівчини співак пішов від своєї третьої дружини. У новому інтерв'ю ValevskaSHOW на ютуб-каналі "ПравдаТУТ" Павлик визнав, що різниця у віці майже в 30 років дійсно значна.

Проте співак запевняє, що в їхніх стосунках все чудово, адже молода дівчина знає, коли їй варто промовчати або поступитися чоловікові.

"Між нами хороші відносини, є любов, нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися»,-поділився одкровенням Павлик.

Співак також зазначив, що на початку їхніх стосунків Репяхова часто його ревнувала, між ними спалахували сварки, проте за п'ять років роману все налагодилося.

"Вона помітно мені поступається у всьому. Незважаючи на те, що вона юна, вже мудра», - похвалив дружину Павлик.

Співак також не виключив, що після народження їхньої дитини вони все ж зіграють весілля, адже до цього пара розписалася без особливих урочистостей.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика раптово розкрила свої почуття до кумира росіян: "завжди зі мною...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала себе до переїзду в Київ і кардинальної зміни іміджу: «неможливо впізнати».

Також Politeka писала, що вагітна дружина Віктора Павлика в тонкій маєчці вразила округлими формами:»потрібно привести себе в порядок...".